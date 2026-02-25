Edufintour impresa prima tappa italiana a Bergamo | un percorso per approfondire stabilità economia e sostenibilità

Si è tenuta martedì 24 febbraio a Bergamo la prima tappa in Italia di EDUFinTOUR: l’appuntamento dedicato a imprese e famiglie organizzato da Poste Italiane in collaborazione con la Camera di Commercio di Bergamo e con Bergamo Sviluppo – Azienda Speciale della Camera di Commercio. L’iniziativa, con focus su microimprenditori, artigiani e liberi professionisti. Hanno partecipato all’iniziativa Marcella Messina, Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Bergamo, Giovanni Carlo Borgesi, Consigliere di Bergamo Sviluppo, Azienda speciale della Camera di Commercio e i rappresentanti di Poste Italiane. “Come Camera di Commercio e Bergamo Sviluppo siamo molto orgogliosi che questo evento sia partito proprio da Bergamo – ha commentato Giovanni Borgesio -. Crediamo in questa iniziativa che è parte integrante dei nostri programmi perché l’educazione e la cultura finanziaria sono strumenti centrali per accompagnare gli imprenditori del nostro territorio nel loro percorso di crescita”. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

