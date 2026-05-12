Il mango float il dolce senza forno che racconta l’anima delle Filippine

Il mango float è un dolce tipico delle Filippine, preparato senza cottura e caratterizzato dall’uso di fette di mango, panna e biscotti. Viene spesso realizzato in modo semplice e veloce, e viene servito freddo, direttamente dal frigorifero. È molto diffuso nelle occasioni informali e nelle celebrazioni domestiche, rappresentando un modo pratico per gustare il frutto locale in modo dolce e fresco.

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Immaginate un vassoio di vetro che affiora dal frigorifero in una calda domenica di maggio a Manila. L’aria è densa, umida, carica del profumo dolciastro dei mercati mattutini. Sul tavolo, tra risate e voci sovrapposte, compare lui: il mango float. Strati color crema e oro, fragranti e gelidi, che spariscono in pochi minuti tra le mani di grandi e bambini. Non è soltanto un dessert. È un gesto d’amore codificato nella memoria collettiva di un intero popolo. Il dolce che nasce dall’adattamento: dalle origini coloniali alla cucina di casa. Per risalire alle origini del mango float, bisogna guardare a un dessert chiamato crema de fruta, portato nelle Filippine durante la colonizzazione spagnola e diventato un classico delle festività: una torta a strati composta da pan di spagna, crema pasticciera, frutta sciroppata e gelatina.🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com © Nonewsmagazine.com - Il mango float, il dolce senza forno che racconta l’anima delle Filippine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Käsefestival di Campo Tures: dove il formaggio racconta l’anima delle AlpiC’è un momento, entrando nel Padiglione della Musica di Campo Tures nel terzo weekend di marzo, in cui il mondo smette di esistere nella sua forma... Destination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regioneDestination Calabria: nasce il magazine che racconta i borghi e l’anima autentica della regione.