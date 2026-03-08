Durante il terzo weekend di marzo, il Käsefestival di Campo Tures si svolge nel Padiglione della Musica, attirando appassionati e visitatori. In questa occasione, si possono scoprire diverse varietà di formaggio, prodotte secondo metodi tradizionali e locali. La manifestazione mette in mostra prodotti caseari provenienti dalla zona alpina, offrendo un’occasione per assaggiare e conoscere meglio le specialità della regione.

C’è un momento, entrando nel Padiglione della Musica di Campo Tures nel terzo weekend di marzo, in cui il mondo smette di esistere nella sua forma consueta. Svaniscono i rumori del traffico sulla Strada statale 621, si dissolve il freddo pungente della Valle Aurina, e al loro posto arriva lui: un odore antico, stratificato, denso di mille storie. L’odore del formaggio. Non di un formaggio qualunque, ma di quasi mille tipologie diverse, disposte su banconi che si estendono per tutta la superficie espositiva, portate fin qui da una centina di espositori provenienti da mezza Europa. Questo è il Käsefestival di Campo Tures, e niente di ciò che si è letto o sentito prima riesce a preparare davvero a quello che si prova varcando quella soglia. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Käsefestival di Campo Tures: dove il formaggio racconta l’anima delle Alpi

Food, dal 13 al 15 marzo torna in Valle Aurina il Festival del Formaggio di Campo Tures ?(Adnkronos) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ma edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...

Dal 13 al 15 marzo torna il Festival del Formaggio di Campo Tures, tre giorni dedicati alla cultura caseariaVALLE AURINA (BZ) – Dal 13 al 15 marzo l’area vacanze Valle Aurina ospita la 16ª edizione del Festival del Formaggio di Campo Tures, appuntamento che...

Tutti gli aggiornamenti su Campo Tures.

Campo Tures, il borgo del formaggio: cosa fare e vedereIn provincia di Bolzano, e più precisamente tra le meraviglie della Valle Aurina, risiede un borgo bellissimo dominato da un castello che sembra uscito direttamente da un libro di fiabe. Il suo nome è ... siviaggia.it

Campo Tures è la città del formaggio, il premio ottenuto grazie al GraukäseL'Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (Onaf), l’unica associazione italiana rivolta all’assaggio dei formaggi, ha conferito nella mattinata di sabato 16 marzo al Comune di Campo Tures la ... ilmessaggero.it