Book in Progress AI | il modello Majorana conquista il Global Schools Prize 2026

L’Istituto Tecnico Economico Ettore Majorana di Brindisi ha ricevuto il premio Global Schools Prize 2026, riconoscimento assegnato a livello internazionale. La scuola si è distinta nel settore dell’educazione grazie a un progetto legato all’intelligenza artificiale, denominato Book in Progress AI. La premiazione si è svolta recentemente, confermando la presenza dell’istituto tra le migliori scuole al mondo.

BRINDISI – L’Iiss “Ettore Majorana” di Brindisi varca i confini del continente e si posiziona ufficialmente nell’Olimpo dell’istruzione globale. La Varkey Foundation ha annunciato l’inserimento dell’istituto brindisino tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026, il premio internazionale del.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Leggi anche: Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation Due scuole italiane tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026: Valditara celebra l’eccellenzaIl sistema scolastico dell'Italia si conferma all’avanguardia anche sulla scena internazionale. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Innovazione a scuola e didattica del futuro: due scuole italiane in lizza per il Global Schools Prize 2026 della Varkey Foundation; Il Majorana di Brindisi nella top 50 del Global schools prize 2026: Frutto di 17 anni di lavoro; C’è un liceo di Reggio Calabria tra le 50 scuole migliori al mondo: si gioca un premio da 1 milione di dollari · LaC News24; Brindisi, l’IISS Ettore Majorana tra i 50 finalisti del Global Schools Prize 2026. Global Schools Prize, due scuole italiane in finale. C’è il Liceo Volta di Reggio CalabriaIl prestigioso riconoscimento internazionale premia le realtà educative più innovative: l'Istituto calabrese è tra i 50 selezionati su quasi 3.000 candidature ... corrieredellacalabria.it Così l’IA sale in cattedra. E il Majorana di Brindisi è fra le top 50 del Global Schools PrizeIl riconoscimento più importante del mondo nel settore dell’istruzione. La selezioni fra quasi tremila candidature da 113 Paesi. In palio un milione di dollari. La soddisfazione del preside, Salvatore ... msn.com Il Ministro Valditara accoglie con soddisfazione la notizia dell'inserimento di due scuole italiane tra i 50 finalisti della prima edizione del Global Schools Prize 2026, riconoscimento internazionale promosso dalla Varkey Foundation e dedicato alle istituzioni sco - facebook.com facebook Global Schools Prize 2026, tra i 50 finalisti solo due scuole italiane e una è l'Iss Majorana di Brindisi x.com