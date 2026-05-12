Il maggio dei libri | a Petralia Sottana la presentazione del romanzo Fragili rami di Daniela Boarino e Piera Sellaro
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui
Si terrà venerdì 29 maggio alle ore 17.30, presso la sala consiliare del Comune di Petralia Sottana, la presentazione del romanzo “Fragili rami”, volume edito da Pathos Edizioni, scritto da Daniela Boarino di Torino e da Piera Sellaro, originaria di Petralia Sottana e residente a Carmagnola.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.
Notizie correlate
Petralia Sottana, il 27 febbraio si terrà l’incontro di restituzione del progetto “Slow Trip"Nel salone del prestigioso Palazzo Pucci Martinez, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 16.
Leggi anche: Superenalotto, a Petralia Sottana sfiorato il "6": vinti poco più di 54 mila euro