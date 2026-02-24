Petralia Sottana il 27 febbraio si terrà l’incontro di restituzione del progetto Slow Trip

Petralia Sottana ha annunciato che il 27 febbraio si svolgerà un evento importante per presentare i risultati del progetto “Slow Trip”. La causa è la conclusione del ciclo di lavori e analisi condotti negli ultimi mesi. L’iniziativa si terrà nel salone di Palazzo Pucci Martinez, alle 16.00, e vedrà la partecipazione di amministratori e cittadini interessati. La riunione servirà a condividere le scoperte e raccogliere feedback.

Nel salone del prestigioso Palazzo Pucci Martinez, venerdì 27 febbraio 2026, alle ore 16.00, si terrà l'Incontro di restituzione dei risultati dei Programmi Operativi P.O. 62023 e P.O. 22025, dedicati al progetto "SLOW TRIP - Promozione del turismo naturalistico, archeologico e religioso attraverso la messa a sistema degli itinerari". Questo il programma Saluti istituzionali e apertura dei lavori Ad aprire i lavori saranno autorevoli rappresentanti istituzionali: Giuseppe Ferrarello, Presidente dell'Ente Parco delle Madonie e Sindaco di Gangi Pietro Polito, Sindaco del Comune di Petralia Sottana Piercalogero D'Anna, Presidente del Distretto Turistico Cefalù Madonie Himera A introdurre e moderare l'incontro sarà Dario Costanzo, Direttore e Responsabile di Piano del GAL ISC Madonie, realtà promotrice delle azioni strategiche di sviluppo territoriale.

