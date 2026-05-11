Superenalotto a Petralia Sottana sfiorato il 6 | vinti poco più di 54 mila euro

Da palermotoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di sabato 9 maggio 2026, centrati nella regione due “5” da 54.019,52 euro ciascuno, per un totale di oltre 108mila euro. Una vincita è stata realizzata presso la “Tabaccheria Donato” a Messina in Via Nuova, 12.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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