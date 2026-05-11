Superenalotto a Petralia Sottana sfiorato il 6 | vinti poco più di 54 mila euro
Sicilia protagonista con il SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nelle estrazioni di sabato 9 maggio 2026, centrati nella regione due “5” da 54.019,52 euro ciascuno, per un totale di oltre 108mila euro. Una vincita è stata realizzata presso la “Tabaccheria Donato” a Messina in Via Nuova, 12.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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SuperEnalotto, in Sicilia sfiorato il 6: a Messina e Petralia Sottana centrati due 5 per oltre 108mila euro. facebook
#Cronache #Superenalotto SuperEnalotto bacia la Sicilia: centrate due vincite da oltre 54mila euro a Messina e Petralia Sottana (PA) dlvr.it/TSTHw6 x.com
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