Che fai… Che tempo che fa Luciana Littizzetto con le mani nella gonna e il siparietto con Fazio

Nella serata dell’8 marzo, su Canale Nove è andato in onda un nuovo episodio di Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio. Tra gli ospiti della puntata c’era Luciana Littizzetto, che ha partecipato a un siparietto insieme al conduttore. Durante lo spettacolo, Littizzetto è apparsa con le mani nella gonna, creando un momento di scena tra i più commentati sui social.

La serata televisiva dell’8 marzo ha regalato al pubblico un nuovo appuntamento con Che Tempo Che Fa, il celebre talk show del Canale Nove condotto da Fabio Fazio. Come da tradizione, accanto al presentatore c’era Luciana Littizzetto, protagonista di uno dei momenti più attesi della trasmissione: quello dedicato alle sue battute pungenti e alla famosa “letterina” che ogni settimana prende di mira personaggi dell’attualità. >> Bomba su Maria De Filippi: “Hanno chiamato lei nel programma storico” Anche questa volta la comica torinese non ha deluso le aspettative. Tra ironia, satira e osservazioni sull’attualità, Littizzetto ha intrattenuto il pubblico con il suo stile diretto e irriverente. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

