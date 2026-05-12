Nel torneo di Roma, il kit da gara indossato dal tennista presenta una combinazione di colori che va dal grigio all'azzurro. La scelta dell'abbigliamento riguarda il completo utilizzato durante le partite e si distingue per la semplicità e l’eleganza. La divisa è composta da una polo e pantaloncini, entrambi coordinati nei toni e nel design. La presentazione dei capi è stata osservata durante le sessioni di gioco ufficiali.

Lorenzo Musetti sa bene come scendere in campo e lasciare subito il segno. Tanto sul fronte della performance sportiva quanto sul quello dello stile. E gli Internazionali BNL d'Italia, a quanto pare, sono per lui un palcoscenico particolarmente stimolante: ne avevamo avuto una prima avvisaglia lo scorso anno, quando aveva letteralmente infiammato il pubblico del tennis globale con la t-shirt smanicata e gli shorts molto short della collaborazione A.P.C. x Asics; e ne abbiamo avuto la conferma anche in questo 2026, con un nuovo kit da gara pronto a innescare un nuovo tormentone sul web: è grigio? È azzurro? Forse un azzurro-lilla-con-sfumature-grigie? Ai social e agli oculisti l'ardua sentenza, ma una cosa è certa: al di là del colore specifico, si tratta di un kit bello.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Il kit da gara di Lorenzo Musetti a Roma palleggia tra il grigio e l'azzurro con la disinvoltura di un vero campione

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