Lorenzo Musetti ha vinto la partita contro Hubert Hurkacz durante il torneo di Madrid, avanzando nel torneo. Il giocatore italiano, al nono posto nel ranking mondiale, ha conquistato il set decisivo e si è imposto sull’avversario polacco. La vittoria permette a Musetti di proseguire nel torneo, lasciando alle spalle il suo avversario in un match che si è concluso con un risultato favorevole per l’italiano.

Serviva vincere, e Lorenzo Musetti ha risposto presente. Il toscano, numero 9 del mondo, supera il secondo turno del Masters1000 di Madrid imponendosi sulla terra rossa della Caja Mágica contro Hubert Hurkacz, avversario temibile soprattutto per la qualità del servizio, resa ancora più incisiva da condizioni di gioco particolarmente rapide. Musetti ha mostrato solidità nei passaggi più delicati, affidandosi anche alla tenuta mentale e a una difesa efficace nei momenti chiave. Il classe 2002 si è imposto 6-4 7-6(4) in un’ora e 52 minuti, annullando due set point nel secondo parziale e gestendo con maggiore lucidità il tie-break. Al terzo turno lo attende un altro banco di prova impegnativo: l’olandese Tallon Griekspoor.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Segnali di vero Musetti: l’azzurro piega il sempre temibile Hurkacz e avanza a Madrid

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