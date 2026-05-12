Il grande caos controllato | se la questione Pallacanestro Trieste viene governata dai comunicati stampa
In un momento in cui i mezzi di comunicazione sembrano attraversare una crisi, le notizie sulla pallacanestro triestina continuano a diffondersi attraverso comunicati ufficiali. Chi si occupa di gestire e diffondere le informazioni sembra mantenere un controllo stretto sulla narrazione, mentre il settore della comunicazione nel suo complesso mostra segni di difficoltà. La gestione delle notizie avviene principalmente attraverso canali istituzionali, lasciando poco spazio alle fonti indipendenti.
Lo stato di salute in cui versa il mondo della comunicazione è vicino allo stadio terminale, ma per chi governa e indirizza le informazioni gli affari vanno a gonfie vele. L'ennesima conferma, semmai se sentisse il bisogno, arriva dalla gestione della questione Pallacanestro Trieste che, da mesi.🔗 Leggi su Triesteprima.it
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