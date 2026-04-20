Pallacanestro Trieste sostegno da coach del Brescia | Un dispiacere se non dovessi tornare qui

Il coach del Brescia ha espresso il suo dispiacere nel non poter tornare a lavorare a Trieste nella prossima stagione. Ha sottolineato che considera la città una delle migliori in Italia per la pallacanestro, descrivendo il palazzetto come un luogo che trasmette chiaramente l’atmosfera del basket. La sua dichiarazione si inserisce in un contesto in cui si discute di possibili cambiamenti nel suo futuro professionale.

"Mi dispiacerebbe molto non trovare Trieste la prossima stagione, la reputo una delle piazze top in Italia dove si respira pallacanestro, ogni cosa di questo palazzetto parla di pallacanestro e non è comune in Italia". Lo ha dichiarato Matteo Cotelli, allenatore della Germani Brescia, dopo la.🔗 Leggi su Triesteprima.it

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