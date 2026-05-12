Il Giro d’Italia 2026 continua a perdere alcuni dei suoi corridori più attesi, con le uscite di Kaden Groves e Wilco Kelderman, entrambi ritirati durante la quarta tappa. La corsa, ancora in corso e con molte tappe da affrontare, si trova a dover fare i conti con questi abbandoni che si susseguono nelle prime fasi del percorso italiano. La gara prosegue con altri corridori ancora in gara, ma queste assenze stanno attirando l’attenzione degli appassionati.

Si susseguono purtroppo i ritiri in questa prima parte del Giro d’Italia 2026, che ha perso già diverse pedine quando deve ancora concludersi la quarta tappa (la prima sul suolo italiano). Dopo una giornata di riposo in cui è stato effettuato il trasferimento della carovana dalla Bulgaria al Bel Paese, altri due corridori hanno lasciato in anticipo la Corsa Rosa. Kaden Groves, sprinter australiano dell’Alpecin-Premier Tech, ha abbandonato la prestigiosa corsa a tappe italica dopo aver percorso meno di 40 chilometri della frazione odierna in Calabria (con partenza a Catanzaro e arrivo a Cosenza). Il 27enne oceanico conviveva da diversi giorni con un forte dolore in seguito ad una caduta avvenuta nella prima tappa, ma evidentemente non era in grado di proseguire la competizione.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Giro d’Italia perde i pezzi: si ritirano anche Kaden Groves e Wilco Kelderman

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