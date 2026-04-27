Il Giro d' Italia 2026 perde pezzi | Almeida dà forfait Carapaz è a rischio

Il Giro d'Italia 2026 si trova ad affrontare alcune assenze importanti. Il ciclista Almeida ha annunciato il forfait, mentre le condizioni di Carapaz sono incerte a causa di problemi di salute. La corsa, prevista tra maggio e giugno, si prepara a partire con alcune delle principali star del ciclismo mondiale che non prenderanno parte all'edizione. La gara si svolgerà lungo vari percorsi tra le regioni italiane, con tappe che attraversano città e paesaggi diversi.

Roma, 27 aprile 2026 – Per molti, tra malizia e sano realismo, Jonas Vingegaard ha già virtualmente le mani sul Giro d'Italia 2026, il suo primo in assoluto: merito del fuoriclasse danese, che vincendo a Roma il 31 maggio la corsa che l' 8 partirà da Nesebar ( Bulgaria ) entrerebbe nella ristretta cerchia di coloro che hanno completato la Tripla Corona, ma demerito forse di una concorrenza non particolarmente agguerrita che rischia di perdere pezzi per strada. Uno, Joao Almeida, è già ufficialmente fuori dai giochi, come annunciato proprio dal diretto interessato. Il forfait di Almeida. "Purtroppo non sarò alla partenza del Giro d'Italia il mese prossimo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il Giro d'Italia 2026 perde pezzi: Almeida dà forfait, Carapaz è a rischio Notizie correlate Chi farà il Giro d’Italia 2026? Vingegaard unico favorito, Pellizzari sogna il podio, Almeida e Carapaz acciaccatiJonas Vingegaard si presenterà con tutti i favori del pronostico al Giro d’Italia 2026, che scatterà venerdì 8 maggio dall’Ungheria: il fuoriclasse... Joao Almeida non sarà al via del Giro d’Italia 2026: la UAE perde il capitano designatoA meno di due settimane dalla Grande Partenza di venerdì 8 maggio, il Giro d’Italia 2026 perde purtroppo uno dei suoi possibili protagonisti in... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Giro d’Italia 2026: presentata la tappa Aosta-Pila; Startlist Giro d’Italia 2025: tutti i ciclisti al via della Corsa Rosa LIVE; Il Ravennate si prepara al passaggio del Giro d'Italia: le modifiche alla viabilità previste; Giro d'Italia 2026: quando passa in Liguria. Due tappe, gli orari dei passaggi e il percorso. Elisa Longo Borghini sul Nevegal, la fuoriclasse si prepara per il Giro d'ItaliaNEVEGAL (BELLUNO) - La provincia di Belluno torna al centro del palcoscenico ciclistico. E si colora di rosa, tra memoria e prospettiva, fatica e racconto. Così, non sorprende che, in ... ilgazzettino.it Giro d’Italia. Il sogno in Rosa. La docuserie disponibile da oggi su HBO MaxE' disponibile da oggi sulla piattaforma HBO Max Giro d’Italia. Il Sogno in Rosa (Dreaming in Pink), una docuserie prodotta da Filmmaster. giroditalia.it L’ex presidente della Campania, 76 anni, trottola in giro per comizi - facebook.com facebook Three weeks. A thousand stories. One legend. It’s not just a race — it’s a story that changes every day, yet always speaks the same language: the language of dreams. It’s the Giro d’Italia. Don’t miss a single stage. Follow the Corsa Rosa on HBO Max. Tre x.com