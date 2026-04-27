Il Giro d’Italia 2026 si fa ancora più complicato con l’annuncio di un altro forfait, questa volta di un corridore di rilievo. Dopo la rinuncia di un altro atleta annunciata oggi, anche Mikel Landa ha comunicato di non poter partecipare alla corsa a causa di un infortunio. La partecipazione di alcuni dei principali ciclisti si riduce ulteriormente, lasciando il percorso ancora più incerto.

Dopo quello di Joao Almeida, arriva un altro forfait nella giornata odierna in vista del Giro d’Italia 2026. Mikel Landa non si presenterà al via della Corsa Rosa, che scatterà l’8 maggio con la prima tappa in Bulgaria, dovendo quindi rinunciare al primo grande appuntamento della sua stagione per un infortunio rimediato lo scorso 7 aprile in occasione del Giro dei Paesi Baschi. Il 36enne spagnolo della Soudal-Quick Step ha riportato una l ieve frattura pelvica, inizialmente non diagnosticata ed emersa recentemente in seguito ad ulteriori esami. Come fa sapere la squadra belga tramite un comunicato ufficiale, la frattura ha già cominciato a guarire ma necessita di un ulteriore periodo di recupero che non consentirà dunque a Landa di competere al Giro d’Italia.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Giro d’Italia 2026 perde i pezzi: anche Mikel Landa annuncia il forfait per infortunio

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