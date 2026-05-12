Il Giro d’Italia in Italia

Il Giro d’Italia riprende oggi in Calabria dopo aver iniziato in Bulgaria. La corsa si svolge in Italia con un grande favorito in testa e un percorso caratterizzato da meno salite rispetto alle tappe precedenti. La gara prosegue lungo strade italiane, coinvolgendo diversi territori e paesaggi. La competizione si mantiene intensa, con i ciclisti che si preparano a affrontare le prossime sfide in vista della classifica finale.

L’edizione 109 del Giro d’Italia è partita l’8 maggio dalla Bulgaria. Dopo un giorno di pausa e spostamento generale di migliaia di persone e centinaia di mezzi, riparte oggi – martedì 12 maggio – dalla Calabria. Le prime tre tappe sono state concitate – due delle quali con altrettante grandi cadute – ma non granché impattanti sulla classifica generale. Restano 18 tappe, per quasi 3mila chilometri totali e 45mila metri di dislivello. Il Giro d’Italia è una corsa lunga settimane, la cui trama prende spesso direzioni impreviste e a volte avvincenti in modo sorprendente. Per come stanno le cose ora, però, potrebbe non profilarsi un’edizione così memorabile.🔗 Leggi su Ilpost.it

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Giro d’Italia 2026 | Percorso, Favoriti e Analisi Completa

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