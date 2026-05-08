Quando torna il Giro d’Italia…in Italia? Ripartenza al Sud le tappe estere saranno ben 4!

Il Giro d’Italia 2026 inizia oggi, venerdì 8 maggio, con la partenza dalla Bulgaria. Le prime tre tappe si svolgeranno fuori dall’Italia, segnando la seconda volta consecutiva che la corsa si apre all’estero, dopo l’edizione dello scorso anno che si era disputata in Albania. Successivamente, il percorso prevede una ripresa nel Sud Italia, con quattro tappe che si svolgeranno in territorio nazionale.

Il Giro d’Italia 2026 scatterà nella giornata odierna (venerdì 8 maggio) dalla Bulgaria: le prime tre frazioni della Corsa Rosa si disputeranno molto lontano dai confini nazionali, tra l’altro per la seconda volta consecutiva, visto che la Grande Partenza dello scorso anno ebbe luogo in Albania. Una decisione legata indubbiamente ad aspetti economici e sempre più comune per le grandi corse a tappe, che sono ormai solite percorrere i primi chilometri lontano da casa. Si incomincerà con i 147 km da Nessebar a Burgas (è annunciata una volata, Jonathan Milan riuscirà ad alzare le braccia al cielo e meritarsi la prima maglia rosa?), si proseguirà...🔗 Leggi su Oasport.it

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