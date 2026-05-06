Venerdì 8 maggio prende il via la nona edizione di Benevento in Fiore 2026, la mostra-mercato allestita nella Villa Comunale. Questa manifestazione vede la trasformazione dello spazio pubblico in un giardino ricco di colori e piante, con esposizioni e bancarelle dedicate al settore florovivaistico. L’evento si protrarrà per diversi giorni, attirando visitatori e appassionati di tutto il territorio.

Tempo di lettura: < 1 minuto Ci siamo ormai, l’attesa è finita. Venerdì 8 maggio parte ufficialmente la nona edizione della mostra-mercato Benevento in Fiore 2026. Un’esplosione di colori e profumi inonderà la bellissima villa comunale di Benevento, location d’eccezione per un appuntamento che si conferma uno dei più attesi dell’anno. Circa 70 gli espositori che anche quest’anno saranno presenti con i loro prodotti che, con vivo entusiasmo, passione ed originalità, allestiranno i loro stand con meraviglie da non perdere. Tre giorni da vivere tutti d’un fiato, dall’8 al 10 maggio, passeggiando in un’atmosfera dove regna sovrana la natura in tutta la sua bellezza.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento in Fiore 2026, al via la nona edizione: la Villa Comunale si trasforma in un giardino di colori

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