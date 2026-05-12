Il giallo del bigliettino sull' omicidio di Chiara Poggi | ecco l' audio di Andrea Sempio che spiega la scritta assassino
La trasmissione di Canale 5 Dentro la Notizia ha diffuso in esclusiva un file audio inviato da Andrea Sempio, unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi, al giornalista Gianluigi Nuzzi. Il documento sonoro assume una rilevanza investigativa particolare poiché sembra confermare la natura di.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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