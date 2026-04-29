Andrea Sempio convocato in procura Per lui ultimo interrogatorio prima della chiusura indagini sull’omicidio di Chiara Poggi

Un uomo è stato convocato in procura per un ultimo interrogatorio in vista della chiusura delle indagini sull’omicidio di una giovane donna. Si tratta della persona chiamata a fornire chiarimenti prima che venga formalmente concluso il procedimento. Questa convocazione rappresenta l’ultima opportunità per lui di rispondere alle domande degli inquirenti prima di eventuali provvedimenti ufficiali.

C’è un’ultima possibilità per Andrea Sempio di rispondere agli inquirenti che lo stanno indagando per l’omicidio di Chiara Poggi. Dopo oltre un anno di indagini, si avvia verso la chiusura l’inchiesta di Garlasco. Sempio, secondo quanto riferisce Repubblica, è stato convocato il 6 maggio prossimo in procura per un ultimo interrogatorio. In quella occasione, con i suoi difensori Angela Taccia e Liborio Cataliotti, precisa il quotidiano, potrà sapere qualcosa in più sui nuovi elementi raccolti dalla Procura di Pavia e dai carabinieri del Nucleo investigativo di Milano. Cosa è cambiato in un anno. Rispetto a un anno fa, quando Sempio non si presentò sfruttando un vizio formale nella convocazione, le indagini hanno fatto passi avanti importanti.🔗 Leggi su Open.online

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