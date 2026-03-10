Zlatan Ibrahimovi? ' avvistato' a Sesto San Giovanni | cosa ci faceva il campione nel Milanese

Zlatan Ibrahimovic è stato avvistato a Sesto San Giovanni, dove ha partecipato a uno spot pubblicitario. Il campione, attualmente dirigente sportivo, si trovava nel Comune del Milanese per le riprese di una campagna pubblicitaria. La presenza di Ibrahimovic nel territorio ha attirato l'attenzione di passanti e media locali. Nessun altro dettaglio è stato reso noto riguardo alle sue attività in quella zona.

Cosa ci faceva Zlatan Ibrahimovic a Sesto San Giovanni? È presto detto. Il noto ex calciatore del Milan e ora dirigente sportivo ha preso parte a uno spot pubblicitario che è stato girato proprio nel Comune del Milanese. Per la precisione, Ibra è stato ‘avvistato’ in piazza Petazzi e a rendere nota la notizia - non senza orgoglio - è stato il sindaco, Roberto Di Stefano. Il primo cittadino ha pubblicato uno scatto rubato sui social: “Oggi piazza Petazzi è stata il set d'eccezione per uno spot che ha visto protagonista una star del calibro di Zlatan Ibrahimovic. Proprio in quella piazza che qualcuno descriveva come un fallimento!”. “Vedere un'icona dello sport mondiale scegliere la nostra città è una bellissima conferma - ha continuato Di Stefano -: Sesto San Giovanni è sempre più attrattiva, viva e centrale. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

