Avvistato un cervo nel parco | catturato e liberato
La polizia provinciale ha individuato e liberato un cervo che si trovava all’interno di un parco pubblico nell’area urbana di Paderno Dugnano. L’animale era stato avvistato mentre si aggirava tra le aree verdi della città. Dopo averlo rintracciato, gli agenti hanno proceduto alla cattura e successivamente al rilascio in un’area più adatta alla sua presenza. Non si sono registrati incidenti o feriti durante le operazioni.
Salvato dalla polizia provinciale un cervo che si trovava in un parco pubblico nell'area urbana di Paderno Dugnano. L'intervento è dei giorni scorsi. Il cervo nel parco pubblicoVedendo il cervo, alcuni passanti hanno effettuato la segnalazione alle autorità. Sul posto è intervenuto dapprima il.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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