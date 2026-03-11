Kylie Jenner | 65 milioni di visualizzazioni per un video di patatine più follower di un Paese e più influenza di Trump Storia della donna più potente dei social che dopo l’impero beauty punta a Hollywood

Kylie Jenner ha raggiunto 65 milioni di visualizzazioni con un video dedicato alle patatine e conta oltre 400 milioni di follower sui social. La sua influenza supera quella di molte nazioni e di figure politiche come l’ex presidente degli Stati Uniti. Dopo aver sviluppato un impero nel settore beauty, ora si dedica anche al mondo di Hollywood, frequentando attori come Timothée Chalamet.

È un frammento di cinema verità piuttosto lineare. Le amiche di Kylie sembravano alticce, affamate e impegnate a litigare per un sacchetto di patatine. «No! E l’ho detto prima: puoi averne solo una e te ne ho già date tre», dice Kylie, brandendo il sacchetto di patatine come uno scudo contro la sua migliore amica, Anastasia «Stas» Karanikolaou, che si lancia verso di lei e il sacchetto. «Perché non vuoi condividereee, Kylie!». Il video ha totalizzato quasi 65 milioni di visualizzazioni. Per farsi un’idea, il video del memoriale di Charlie Kirk pubblicato sul suo Instagram ha superato di poco i 28 milioni di visualizzazioni. Nel mese in cui The Atlantic ha pubblicato un resoconto di prima mano sugli scambi di comunicazioni riservate tra funzionari dell’amministrazione, l’intero sito ha totalizzato 30 milioni di visite. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

