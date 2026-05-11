A Poppi, il ruolo di figura dominante sembra essere ormai del gatto del residente più noto, mentre il proprietario, Saverio, ha visto aumentare notevolmente i follower sui social media, superando quelli del sindaco. La presenza del felino ha attirato l’attenzione dei cittadini e dei media, rendendo evidente che la popolarità del gatto supera quella delle figure pubbliche del paese, anche in occasione di iniziative ufficiali o inaugurazioni.

A Poppi ormai l’hanno capito tutti: puoi anche candidarti, inaugurare rotatorie o tagliare nastri, ma la vera autorità del paese resta lui. Saverio. Il gatto. Diciannove anni suonati, pelo vissuto da pensionato di lusso e lo sguardo di uno che ne ha viste più del catasto comunale. E ora il micione più famoso del Casentino è pure finito su TGCOM24, consacrato definitivamente a celebrità nazionale. La storia è quella che solo in Toscana può diventare normale: un gatto randagio adottato praticamente da un intero paese. A Poppi Saverio non è un animale domestico, è una specie di patrimonio comunale non registrato. Una “presenza indispensabile per il paese”, come ormai lo definiscono in tanti.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Poppi, ormai comanda il gatto: Saverio finisce su Tgcom24 e c’ha più follower del sindaco

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