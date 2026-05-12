Il gaslighting di Salvini e il mistero del Frecciarossa sparito tra Termini e Tiburtina

Negli ultimi giorni si è diffusa la notizia di un episodio di gaslighting attribuito a una figura politica di rilievo, coinvolto in una vicenda che ha anche visto il misterioso scomparso di un treno ad alta velocità tra le stazioni di Termini e Tiburtina. Un dialogo registrato, apparentemente tra un adulto e un bambino, ha fatto discutere per il suo tono e i contenuti, alimentando speculazioni sulla reale natura dell’evento. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e suscitato interrogativi sulla gestione dei fatti e delle comunicazioni ufficiali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Matteo, vieni, siediti. Non ti faccio niente, voglio solo parlare. Lo so che tu sei un bambino sveglio e hai già capito dal tono che arrivano gli scapaccioni, lo so che non si era mai visto che dessi del tu a uno che non ho mai incontrato e dev’esserci un guaio, ma ti giuro che non ce l’ho con te. Devi sapere, Matteo, che io in genere conduco una vita privilegiata: se non ho un libro da promuovere, mi sposto talmente poco che l’anno scorso, che appunto non ne avevo uno, sono decaduta da carta oro dei Frecciarossa. Una parte di me soffre perché considera le sale d’attesa cui si accede con la carta oro un diritto umano inalienabile. Ma la parte maggioritaria di me è lieta di stare a casa a godersi il malumore degli altri.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Il gaslighting di Salvini, e il mistero del Frecciarossa sparito tra Termini e Tiburtina ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Mistero Colorado: ritrovato il letto del fiume sparito da 5 milioni di anniUn enigma geologico che durava da milioni di anni ha finalmente trovato una spiegazione grazie a un’analisi innovativa degli isotopi contenuti nei... Borsellino e il mistero del fascicolo Ranieri: sparito il dossierUn documento d’archivio del Tribunale di Palermo ha rivelato che il 18 luglio 1992, ovvero il giorno precedente la strage di via D’Amelio, il...