Mistero Colorado | ritrovato il letto del fiume sparito da 5 milioni di anni

Un’area del letto di un fiume, scomparsa da circa cinque milioni di anni, è stata recentemente ritrovata grazie a un’analisi degli isotopi presenti nei sedimenti. La scoperta ha permesso di chiarire la posizione originale di questa sezione del corso d’acqua, che era stata persa nel tempo. La ricerca si è avvalsa di tecniche analitiche avanzate, portando alla luce dettagli finora sconosciuti sulla storia geologica della regione.

Un enigma geologico che durava da milioni di anni ha finalmente trovato una spiegazione grazie a un’analisi innovativa degli isotopi contenuti nei sedimenti. Gli scienziati hanno individuato il percorso che il fiume Colorado ha seguito per connettersi al Grand Canyon, risolvendo il mistero della sua scomparsa dalle registrazioni geologiche avvenuta circa 5 milioni di anni fa. Per gran parte della storia terrestre, l’esistenza di uno dei corsi d’acqua più rilevanti del Nord America rimaneva un vuoto nelle cronache dei sedimenti. Sebbene il fiume fosse presente nell’area del Colorado occidentale già 11 milioni di anni fa, la sua traccia si interrompeva misteriosamente prima di riapparire nel Grand Canyon circa 5,6 milioni di anni fa.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mistero Colorado: ritrovato il letto del fiume sparito da 5 milioni di anni Notizie correlate Mistero Milano: ritrovato il cellulare di Matteo, sparito da 10 giorniUn silenzio che si è trasformato in un tormento lungo dieci giorni ha travolto la comunità di Ribolla, dove l’attesa per il ritorno di Matteuz... Il mistero del super drone Usa (da 240 milioni) sparito nel Golfo Persico(Adnkronos) – Gli Stati Uniti hanno perso un super drone da 240 milioni nel Golfo Persico.