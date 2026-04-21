Il 18 luglio 1992, un documento d’archivio del Tribunale di Palermo ha indicato che il magistrato Paolo Borsellino aveva prelevato un fascicolo riguardante l’omicidio di un imprenditore. Questa data è un giorno prima della strage di via D’Amelio, evento che portò alla morte del giudice. Il fascicolo in questione risulta poi scomparso, alimentando dubbi e interrogativi sulla sua reale destinazione e sul suo contenuto.

Un documento d’archivio del Tribunale di Palermo ha rivelato che il 18 luglio 1992, ovvero il giorno precedente la strage di via D’Amelio, il magistrato Paolo Borsellino aveva prelevato un fascicolo riguardante l’omicidio dell’imprenditore Luigi Ranieri. Il faldone, strettamente legato alle inchieste su mafia e appalti, risulta oggi non più reperibile nei luoghi ufficiali, sostituito da una nota autografa del giudice che ne attestava il prelievo. Il dossier Ranieri e le tracce lasciate nel sistema giudiziario. Le carte emerse portano alla luce un nesso diretto tra le ultime attività investigative di Borsellino e i meccanismi di controllo sugli appalti gestiti dalla criminalità organizzata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Borsellino e il mistero del fascicolo Ranieri: sparito il dossier

Notizie correlate

Omicidio Pierina Paganelli, per Bruzzone due persone sulla scena del crimine: il mistero del capello sparitoRoberta Bruzzone, consulente di Louis Dassilva nel processo per l’omicidio di Pierina Paganelli, è convinta che sulla scena del delitto fossero...

Mistero Colorado: ritrovato il letto del fiume sparito da 5 milioni di anniUn enigma geologico che durava da milioni di anni ha finalmente trovato una spiegazione grazie a un’analisi innovativa degli isotopi contenuti nei...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Strage di via D'Amelio, il caso sulla morte di Paolo Borsellino resta aperto: la pista nera e il no all'archiviazione. Cosa è cambiato...; La mafia stragista. Falcone, Borsellino e l’arresto di Riina; Non solo Squadra Antimafia: Giulia Michelini isolata e in trappola su Raiplay; I misteri dei pizzini del boss Provenzano vent’anni dopo la cattura.

FarWest, Sottile torna sul dossier ‘mafia-appalti’ e sulle stragi di Falcone e BorsellinoFarWest: Salvo Sottile torna in prima serata con il dossier 'mafia-appalti' e la strage di Falcone e Borsellino. Focus su Garlasco ... davidemaggio.it

A Farwest stasera su Rai 3 il dossier mafia-appaltiÈ un’inchiesta sul dossier mafia-appalti e sulle stragi che costarono la vita a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ad aprire il nuovo appuntamento con Farwest. corrierenazionale.it

Muffa, infiltrazioni e degrado. Accade nell'istituto “Laporta-Falcone Borsellino” (Ipsia) di Galatina, in viale Don Bosco. La segnalazione, con foto e video denuncia, è giunta al nostro sportello DilloaTelerama. - facebook.com facebook

Borsellino indagava su mafia e appalti: ecco le carte "sparite" x.com