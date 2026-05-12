Il futuro del mondo alla Malatestiana | ultimi appuntamenti di geopolitica
Si avvicinano gli ultimi due incontri del ciclo “Il coraggio di conoscere e capire”, dedicato a temi di geopolitica e al futuro globale. L’evento è promosso dall’istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena e dall’associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. La serie di incontri si svolge nella Biblioteca Malatestiana, con l’obiettivo di approfondire questioni legate alle sfide internazionali e alle dinamiche geopolitiche attuali.
Ultimi due appuntamenti del ciclo “Il coraggio di conoscere e capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta”, organizzato dall’l’istituto storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea di Forlì-Cesena e dall'associazione Amici della Biblioteca Malatestiana, in collaborazione con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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