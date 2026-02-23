Geopolitica le sfide del nuovo ordine globale | in Malatestiana il ciclo di incontri con esperti

Il dibattito sulla trasformazione della geopolitica si accende con l'inizio di un ciclo di incontri alla Biblioteca Malatestiana, che ha attirato numerosi esperti. La causa è la crescente complessità delle relazioni internazionali, che richiede analisi approfondite e confronto diretto. Ogni incontro affronta temi come le nuove alleanze e le tensioni tra potenze mondiali, coinvolgendo relatori qualificati e pubblico interessato. La serie prosegue con appuntamenti dedicati a specifici scenari globali.

In Biblioteca Malatestiana, a partire da mercoledì 25 febbraio si alza il sipario su un nuovo ciclo di incontri dal titolo "Il coraggio di conoscere e capire. Ipotesi di geopolitica sul futuro che ci aspetta". La rassegna, organizzata dall’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età contemporanea e dagli Amici della Biblioteca Malatestiana, punta ad approfondire i temi di attualità che oggi dominano la geopolitica con cinque appuntamenti che andranno al cuore di alcune questioni calde del complesso quadro internazionale. Il primo appuntamento si terrà mercoledì 25 febbraio, alle ore 16.30, nell’Aula Magna della Malatestiana. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Argomenti discussi: Cloud, energia e AI: la sfida industriale e geopolitica dell'Europa; Gli aspetti geopolitici e geoeconomici della strategia italiana nell'Artico; L'agenda politica di Takaichi - Università degli Studi Internazionali di Roma; Il coraggio di conoscere e capire: alla Malatestiana un ciclo di incontri sulla geopolitica del presente.

