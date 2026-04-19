festa dei libri alla malatestiana appuntamenti con poesia e horror

La festa dei libri si svolge presso la Biblioteca Malatestiana, con una serie di eventi dedicati alla poesia e all'horror. La manifestazione, intitolata ‘Il gioco più bello’, è organizzata dall’Associazione Culturale Barbablù in collaborazione con le autorità locali e la biblioteca stessa. L’iniziativa coinvolge letture, incontri e performance, attirando appassionati di diversi generi letterari e offrendo un'occasione di incontro per la comunità.

E’ entrata nel vivo ‘ Il gioco più bello ’, la festa dedicata ai libri e alla comunità promossa dall’ Associazione Culturale Barbablù in collaborazione con il Comune e la Malatestiana. Fino a giovedì 23 aprile, gli spazi della Biblioteca continueranno ad essere animati dal ricco calendario di iniziative rivolte a tutte le età: laboratori creativi, incontri con autori e autrici, esposizioni e momenti di condivisione pensati per bambini, ragazzi e adulti. L’obiettivo della manifestazione è quello di celebrare il libro non solo come oggetto, ma come luogo di relazione e confronto, trasformando la lettura in un’esperienza partecipata. Oggi alle...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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