Corsa contro il tempo per il trapianto | riesce a rientrare in Italia la figlia partita dall'Australia e bloccata a Dubai mentre tornava per donare il midollo al padre

Una donna partita dall’Australia per tornare in Italia con l’intenzione di donare il midollo al padre è rimasta bloccata a Dubai per alcuni giorni. La situazione ha creato tensione tra la famiglia e i medici, che hanno dovuto affrontare un’urgente corsa contro il tempo per consentirle di rientrare e sottoporsi al trapianto. Ora la ragazza è riuscita a tornare nel nostro paese.

Il viaggio, però, si è improvvisamente fermato a Dubai. La donna era atterrata negli Emirati Arabi Uniti per uno scalo tecnico quando, a causa dell’escalation del conflitto in Medio Oriente, molti voli sono stati cancellati. Bloccata in aeroporto, non ha potuto proseguire verso l’Italia, mentre a Piacenza il padre restava in attesa. Per alcuni giorni l’incertezza ha pesato sulla famiglia e sull’équipe medica, costretta a sospendere temporaneamente la procedura del trapianto in attesa del rientro della donatrice. La svolta è arrivata questa mattina: la donna è riuscita a imbarcarsi su un volo diretto a Milano e, una volta atterrata, ha raggiunto Piacenza, dove il padre è ricoverato. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

