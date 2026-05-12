Il fumetto delle volontarie Quel viaggio spaziale verso il Pianeta Valentina
Nel corso degli anni Lì sei vero ha saputo attirare nomi importanti dello spettacolo senza mai perdere la propria identità. Anzi, rafforzandola. Sul palco e tra il pubblico sono passati Aldo Baglio e Silvana Fallisi, Enzo Iacchetti, Ale e Franz, Valeria Rossi. E proprio Ale e Franz e Valeria Rossi torneranno anche quest’anno, mentre sarà la prima volta per l’attrice Sara Drago - volto della serie tv di successo “Call My Agent“ -, e per il cantautore Aleandro Baldi. Durante la presentazione del festival, è stato proprio Baldi a regalare uno dei momenti più spontanei e calorosi. Collegato al telefono con il presidente del Veliero Alfredo Colina e con il direttore artistico Enrico Roveris, il cantautore toscano ha salutato Monza con entusiasmo: "Non vedo l’ora di essere lì il 22 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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