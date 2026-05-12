Nel corso degli anni Lì sei vero ha saputo attirare nomi importanti dello spettacolo senza mai perdere la propria identità. Anzi, rafforzandola. Sul palco e tra il pubblico sono passati Aldo Baglio e Silvana Fallisi, Enzo Iacchetti, Ale e Franz, Valeria Rossi. E proprio Ale e Franz e Valeria Rossi torneranno anche quest’anno, mentre sarà la prima volta per l’attrice Sara Drago - volto della serie tv di successo “Call My Agent“ -, e per il cantautore Aleandro Baldi. Durante la presentazione del festival, è stato proprio Baldi a regalare uno dei momenti più spontanei e calorosi. Collegato al telefono con il presidente del Veliero Alfredo Colina e con il direttore artistico Enrico Roveris, il cantautore toscano ha salutato Monza con entusiasmo: "Non vedo l’ora di essere lì il 22 maggio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il fumetto delle volontarie. Quel viaggio spaziale verso il Pianeta Valentina

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