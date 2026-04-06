Verso la fusione | dimissioni volontarie e clima tossico il botta e risposta in A&T2000

Nelle aziende che si preparano a una fusione, le dimissioni volontarie e le tensioni interne sono diventate elementi visibili nei corridoi e nelle riunioni. Le discussioni tra i vertici si fanno più frequenti, mentre i cambiamenti organizzativi si susseguono con l’obiettivo di unificare procedure e riorganizzare le sedi. La trasformazione si avvicina, con le conseguenze di un clima di tensione che si fa sentire tra i dipendenti.

Nel passaggio che porterà all’aggregazione tra gestori del territorio, emergono alcuni timori. Una persona ex dipendente aziendale parla di "malessere organizzativo". Il presidente Alberto Rigotto ribatte con i numeri di Ref.Agenia: "Turnover in linea con qualsiasi azienda" Tra i corridoi di società che stanno per fare un grande passo aziendale, “futuro” non è più una parola astratta: ha la forma di organigrammi che potrebbero cambiare, sedi da riorganizzare, procedure da unificare. A&T2000, società che si occupa della gestione integrata dei rifiuti in provincia di Udine, si trova in questa situazione: è dentro il noto percorso che porterà all’aggregazione con Net e Isontina Ambiente e, in un secondo step, alla nascita di una multiutility con Cafc. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Ampliamento delle zone Aru. Botta & rispostaL’ampliamento e l’istituzione di nuove zone Aru è il tema portato all’ordine del giorno del Consiglio comunale dal consigliere Pd Luca Micheli. Leggi anche: Hoepli verso la liquidazione. Botta e risposta al vetriolo sulla “proposta rifiutata”. E il preside del Parini “occupa" la libreria Temi più discussi: Verso la fusione: dimissioni volontarie e clima tossico, il botta e risposta in A&T2000; Ema India verso la fusione con Dynalog India; La mancata fusione: Opportunità da cogliere. Ma rispetto i sindaci; Unilever verso la fusione della divisione alimentare con McCormick: agli azionisti il 65% di una nuova società da 60 miliardi di dollari. Verso la fusione: dimissioni volontarie e clima tossico, il botta e risposta in A&T2000Nel passaggio che porterà all’aggregazione tra gestori del territorio, emergono alcuni timori. Una persona ex dipendente aziendale parla di malessere organizzativo. Il presidente Alberto Rigotto rib ... udinetoday.it Mps-Mediobanca, verso la fusione tra le due banche. Piano definitivo entro il 26 febbraioIl Consiglio di Amministrazione di Mps ha annunciato una forte accelerazione nel processo di integrazione con Mediobanca. L'operazione, nata dall'Opas (Offerta Pubblica di Acquisto e Scambio), punta a ... tg24.sky.it Verso la Luce Camminare in una fortezza dove il tempo sembra essersi fermato con la sensazione che le pietre respirino, che sussurrino qualcosa. Gradini da salire per arrivare alla luce, echi di un mondo che sta fuori che sembrano confondersi con suoni pro facebook Il vince e continua il percorso verso la vetta #SerieBKT #DAZN x.com