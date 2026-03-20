Un laboratorio di cucito gestito da suore, situato in via Sant'Antonino a Bergamo, continua da oltre cento anni la sua attività. Le sacramentine si dedicano a creare tessuti e oggetti legati alla liturgia, mantenendo viva una tradizione radicata nel tempo. Attualmente cercano volontarie per sostenere le attività del laboratorio e mantenere aperta questa storica realtà.

LA STORIA. L’attività centenaria delle sacramentine: il laboratorio in via Sant’Antonino 14 a Bergamo. ora l’appello a nuove, aspiranti volontarie che abbiano esperienza. Camici con balze di pizzo, stole, casule, salviettine che il sacerdote usa per asciugarsi le mani, piccoli e delicati servizi d’altare, per la Messa, come tovaglie e tovaglioli copri calice in lino. Tutto tagliato, orlato, cucito, ricamato a mano facendo il punto pieno, il punto erba, il punto fatto con il tombolo o il chiacchierino fatto con la navetta. Tutti termini tecnici, questi, riferiti a vesti, paramenti, servizi liturgici impreziositi da ago e filo, una vera «arte per il Signore», non «quelle cose dozzinali che spesso si vedono», un’arte antica «che rischia di morirci in mano, perché le signore che lavorano con noi sono sempre meno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Arte del cucito per la Messa. Il laboratorio delle suore è alla ricerca di volontarie

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