Quaranta deputati hanno chiesto le dimissioni del primo ministro britannico, mentre la situazione politica si fa sempre più instabile. Oggi, Catherine West ha annunciato che sfiderà Keir Starmer per la guida del partito laburista, a meno che il primo ministro non stabilisca una data per lasciare il suo incarico. La tensione nel partito si fa strada con queste richieste di cambiamento.

Catherine West oggi sfiderà Keir Starmer per la leadership del partito laburista se il primo ministro non fisserà una data per le dimissioni. La deputata britannica, ex Sottosegretario per l’Indo-Pacifico non è disposta a far passare sotto silenzio quei 1.500 consiglieri comunali e quei 40 sindaci persi alle amministrative del 7 maggio dal Labour. “Se nessun ministro si farà avanti per sostituire Sir Keir, lo farò io”, ha affermato. Dopo una una giornata, ieri, domenica, di speculazioni ed ultimatum sulla sua tenuta politica, Starmer proverà a rilanciare la sua leadership ribadendo i propri valori e delineando una visione più europeista, nella speranza di placare la ribellione interna al partito.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - 40 deputati chiedono le dimissioni del premier britannico Starmer, situazione sempre più in bilico

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