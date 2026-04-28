Durante la visita di Stato dei reali negli Stati Uniti, re Carlo si trova in una posizione particolare che gli permette di mantenere una neutralità tra il sostegno a Donald Trump e il supporto al primo ministro britannico Starmer. La sua presenza può contribuire a facilitare un dialogo tra le parti senza schierarsi apertamente, offrendo un ruolo di mediazione. La visita si svolge in un momento di tensioni e di importanti incontri diplomatici tra gli Stati Uniti e il Regno Unito.

«A seguito di consultazioni su entrambe le sponde dell’Atlantico nel corso della giornata, e su consiglio del Governo, possiamo confermare che la visita di Stato delle Loro Maestà si svolgerà come previsto», ha dichiarato Buckingham Palace in un comunicato diffuso domenica. «Il re e la regina sono molto grati a tutti coloro che hanno lavorato alacremente per garantire che questo fosse possibile e attendono con entusiasmo di iniziare la visita domani». In precedenza, domenica, Buckingham Palace aveva detto che re Carlo è stato «tenuto pienamente informato sugli sviluppi» ed è stato «molto sollevato di apprendere che il presidente, la first lady e tutti gli ospiti sono rimasti illesi».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Perché Re Carlo non «prenderà posizione» tra Donald Trump e il premier britannico Starmer, ma può aiutare a ricucire l’alleanza

¿MALVINAS ARGENTINAS La jugada secreta de TRUMP y MARCO RUBIO que sacude al Reino Unido

Notizie correlate

Scontro Starmer-Trump, i rapporti tra Usa e Gran Bretagna sono ai minimi storici: la ‘carta re Carlo’ per ricucire (o peggiorare) lo strappo)Winston Churchill la chiamava la “special relationship” e se gli inglesi ci hanno sempre creduto, la maggior parte degli americani pare non abbia la...

Leggi anche: Il premier britannico Starmer: «Nessuno è di sopra della legge»

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Re Carlo e Camilla negli Stati Uniti: perché la visita è ad alto rischio; Re Carlo alla Casa Bianca per il tè, al via la visita di Stato. Trump: Un uomo coraggioso; Re Carlo è andato da Trump per provare a salvare un rapporto; Re Carlo III alla corte di Trump per riallacciare la special relationship con gli Usa.

L’arte di re Carlo che va da Trump ad aggiustare la special relationshipI Windsor in America per un viaggio che dovrebbe rafforzare il legame fra il Regno Unito e gli Stati Uniti, dopo gli ultimi screzi diplomatici fra le due sponde dell’Atlantico ... ilfoglio.it

Re Carlo è andato da Trump per provare a salvare un rapportoLunedì 27 aprile i sovrani del Regno Unito, re Carlo III e la regina Camilla, arriveranno negli Stati Uniti per una visita ufficiale di quattro giorni. È la prima visita di Carlo negli Stati Uniti da ... ilpost.it

Un breve scambio lontano dai microfoni, ma carico di tensione e retroscena. È quello che sarebbe avvenuto tra Donald Trump e Re Carlo III nei primi istanti dell’incontro alla Casa Bianca, ricostruito al Daily Mail da Nicola Hickling, una lettrice labiale. facebook

Donald Trump accoglie Carlo e Camilla alla Casa Bianca x.com