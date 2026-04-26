Accompagnatore turistico multato le associazioni di categoria | Controlli necessari contro l’abusivismo

Un accompagnatore turistico è stato multato per aver esercitato senza autorizzazione, in un episodio che ha suscitato reazioni tra le associazioni di categoria. Le organizzazioni rappresentative delle guide turistiche della Calabria, composte da professionisti abilitati e attivi su tutto il territorio, hanno commentato la vicenda sottolineando la necessità di controlli più rigorosi contro l’abusivismo nel settore. La questione mette in luce le differenze tra operatori regolari e pratiche irregolari nel settore turistico locale.

"Facendoci portavoce di gran parte delle guide turistiche della Calabria, l’Associazione Itinero e l'Associazione Agtc, costituite esclusivamente da guide turistiche abilitate e operanti su tutto il territorio calabrese, ritengono doveroso evidenziare e sostenere l’importante attività che in.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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