Il sistema fiscale italiano ha subito modifiche significative dalla Prima alla Seconda Repubblica, iniziata con il berlusconismo. Si osserva una differenza nel modo in cui le imposte vengono distribuite tra le diverse fasce di contribuenti, con alcune categorie che pagano molto di più di altre. Questi cambiamenti si riflettono nella composizione del gettito fiscale e nelle modalità di tassazione adottate nel tempo.

Se vogliamo giocare a trovare le differenze tra la cosiddetta Prima Repubblica e la Seconda, quella cominciata con il berlusconismo e ancora vivente, possiamo cominciare dai cambiamenti avvenuti nel fisco. Il sistema tributario della Prima Repubblica è quello disegnato in modo chiaro e coerente dalla grande riforma del 1973, con la nascita dell’Irpef, dell’Iva e dell’Irpeg (ora Ires); quello della Seconda avanza a piccoli cambiamenti che disegnano una traiettoria molto diversa, e anzi si va nella direzione opposta. Un criterio di confronto generale può essere individuato nel principio di universalità dell’obbligo tributario, stabilito dall’art.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il fisco italiano a forma di K: chi paga tutto e chi quasi niente

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