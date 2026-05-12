Il festival ’Paesaggio dell’Adda’ Anteprima con studiosi e ragazzi

Da ilgiorno.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il festival ’Paesaggio dell’Adda’ ha preso il via con un evento che ha visto la partecipazione di studiosi e giovani. Tra Villa Gina e Crespi d’Adda, il paesaggio è stato al centro di discussioni che hanno toccato temi come memoria, diritto e responsabilità collettiva. L’anteprima ha coinvolto diversi partecipanti, offrendo uno sguardo su ciò che il festival intende esplorare nei prossimi giorni.

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Fra Villa Gina e Crespi d’Adda, il paesaggio diventa memoria, diritto e futuro. E soprattutto responsabilità collettiva. Si è aperto così, fra studiosi, amministratori, studenti e cittadini, il percorso che porterà al secondo Festival del Paesaggio dell’Adda, in programma a ottobre. Un’anteprima dal forte valore simbolico quella andata in scena fra la sede del Parco Adda Nord a Trezzo e il villaggio operaio patrimonio Unesco. Pubblico numeroso e trasversale: docenti italiani e stranieri, universitari, dottorandi, amministratori e tanti giovani. "Sono loro che, un giorno, governeranno il territorio", ha ricordato il presidente del Parco Adda Nord Giorgio Monti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Il festival ’Paesaggio dell’Adda’. Anteprima con studiosi e ragazzi
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