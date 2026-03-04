Samantha Cristoforetti e Roberto Cingolani protagonisti dell’anteprima a Roma del Festival della Geopolitica Demarcazioni

A Roma si tiene l’anteprima del Festival della Geopolitica Demarcazioni, con partecipazioni di Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, e Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo Spa. L’evento, intitolato “Aspettando il Festival”, anticipa l’appuntamento che si svolgerà ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo. I due personaggi sono tra i principali protagonisti dell’evento.

Spazio, difesa europea e sicurezza al centro del dibattito: appuntamento il 5 marzo dalle 10.30 Saranno Samantha Cristoforetti, astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea, e Roberto Cingolani, Amministratore Delegato di Leonardo Spa, fra i protagonisti di “Aspettando il Festival”, l’anteprima romana di Demarcazioni, Festival della Geopolitica che si terrà ad Ascoli Piceno dal 20 al 22 marzo. L’anteprima romana è in programma giovedì 5 marzo 2026, dalle ore 10:30, presso la Sala Perin del Vaga di Palazzo Baldassini (Via delle Coppelle 35, Roma). Due interventi centrali, due prospettive strategiche per leggere il presente e il futuro... 🔗 Leggi su Tpi.it

‘Demarcazioni’, ad Ascoli Piceno il primo festival italiano di GeopoliticaRoma, 25 febbraio 2026 – Dove ci porteranno gli odierni scenari di guerra globale? Come gestire l’intelligenza artificiale? Quali gli esiti della...

