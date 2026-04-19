A Palermo si prepara la terza edizione dell'On Air Festival, un evento dedicato all’incontro tra il mondo dell’audiovisivo e la società moderna. Tra gli ospiti confermati c’è anche l’attore internazionale. La manifestazione si svolgerà nella città siciliana, offrendo un’occasione per incontri e discussioni sul ruolo delle immagini e delle storie nel nostro tempo. La data dell’evento è ancora da definire.

On Air Festival torna a Palermo per la sua terza edizione, confermandosi come un importante spazio di incontro e riflessione dedicato al dialogo tra audiovisivo e società contemporanea. Organizzato e diretto da Simona Gobbi, l’evento realizzato con il patrocinio gratuito dell’Assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per il terzo anno consecutivo porta nel capoluogo siciliano star del panorama cinematografico e televisivo italiano ed internazionale. Ad accogliere il pubblico quest’anno saranno alcuni tra i più suggestivi luoghi della città: Palazzo Bonocore, il Molo Trapezoidale e la sede nautica del Club Canottieri Roggero di Lauria di Mondello, in occasione della regata “La Rotta dei Florio”.🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - On Air Festival 2026 a Palermo: Can Yaman tra gli ospiti della terza edizione

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