Milan Club Valle dei Templi | 9 membri e sede ad Agrigento

Il Milan Club Valle dei Templi ha inaugurato la propria sede ad Agrigento e conta attualmente nove membri iscritti. La nuova associazione mira a riunire i tifosi rossoneri della zona, offrendo uno spazio dedicato alla passione per il club. La sede si trova nella città di Agrigento, consolidando così la presenza del club nel territorio locale.

È ufficiale: il Milan club Valle dei Templi ha aperto i battenti ad Agrigento, creando un nuovo polo di aggregazione per i tifosi rossoneri della città e della provincia. La struttura è stata registrata presso l’Agenzia delle Entrate-Ufficio territoriale, con una sede provvisoria stabilita al Bar dei Fiori nel Villaggio Mosè. Alla guida dell’ente si trova un Consiglio direttivo composto da nove membri, tra cui la presidente Alessandra Nicoletta Veneziano Broccia, pronti a trasformare la passione sportiva in una comunità organizzata. L’iniziativa nasce in un momento di particolare fervore per gli appassionati del Milan, alimentato anche dalla recente vittoria nel derby che ha riacceso lo spirito di appartenenza alla grande famiglia rossonera. 🔗 Leggi su Ameve.eu

