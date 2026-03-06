Mandorlo in Fiore tornano i treni sulla Ferrovia dei Templi | 26 corse tra Agrigento e Porto Empedocle

Nel fine settimana finale della festa del Mandorlo in Fiore, vengono ripristinate 26 corse di treno tra Agrigento e Porto Empedocle lungo la Ferrovia dei Templi. I collegamenti turistici tra la città, la Valle dei Templi e Porto Empedocle sono stati riattivati per l’occasione. La linea ferroviaria torna operativa per la durata dell’evento.

Nel fine settimana conclusivo della festa del Mandorlo in Fiore tornano i collegamenti turistici lungo la Ferrovia dei Templi tra Agrigento, la Valle dei Templi e Porto Empedocle. Sabato 14 e domenica 15 marzo sono infatti previste 26 corse speciali organizzate da Fondazione Fs ed Fs Treni turistici italiani per consentire a cittadini e visitatori di raggiungere comodamente i luoghi delle manifestazioni. L’iniziativa ripropone uno degli appuntamenti più apprezzati del festival, permettendo di viaggiare lungo la storica linea ferroviaria che collega il centro città con l’area archeologica e con il porto empedoclino. I treni effettueranno fermate intermedie ad Agrigento Bassa e alla stazione del tempio di Vulcano, a pochi metri dall’ingresso del Giardino della Kolymbethra e dal Parco archeologico della Valle dei Templi. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

