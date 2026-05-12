Il falso mito del miracolo Sánchez | l' Italia resta molto più solida

La Spagna di Pedro Sánchez (in foto) è spesso raccontata come il nuovo modello europeo. Soprattutto quando governa il centrodestra. Una narrazione già vista ai tempi del presunto miracolo Zapatero contrapposto a Berlusconi. Insomma, non cambia il riflesso condizionato di una certa stampa, tipo il Dataroom di Milena Gabanelli sul Corriere. I numeri, però, dicono altro. È vero: nel 2025 il Pil spagnolo è cresciuto del 2,8% contro il +0,5% italiano. Dietro il dato aggregato, però, si nascondono fragilità profonde. La crescita iberica è soprattutto estensiva: più occupati, più immigrati, più turismo. Non più produttività. Non più innovazione. Non più valore aggiunto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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