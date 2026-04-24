In un momento in cui i movimenti sovranisti e conservatori crescono in molti paesi, l’esperienza politica in Spagna sotto la guida di Pedro Sanchez viene osservata con attenzione da chi sostiene le politiche progressiste. La situazione politica spagnola, con le sue dinamiche e le alleanze, rappresenta un esempio di come un governo progressista possa operare in un contesto europeo complesso. Questo scenario si inserisce in un quadro più ampio di sfide e cambiamenti politici nel continente.

Mentre sovranisti e conservatori avanzano in tutto il mondo, i progressisti guardano alla Spagna di Pedro Sanchez come a un modello da studiare e replicare. I motivi sono molteplici, a partire da quelli economici che hanno fatto del Paese iberico un vero e proprio laboratorio, soprattutto se confrontato con il paradigma dominante in Europa, secondo cui salari minimi alti, tutele del lavoro e investimenti pubblici ostacolano la crescita. Agenda progressista Dal 2018, anno in cui il governo Sanchez è entrato in carica, l’esecutivo iberico ha promosso un’agenda economica che combina aumento del salario minimo, rafforzamento delle tutele del lavoro e massicci investimenti pubblici.🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il miracolo spagnolo di Pedro Sanchez

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