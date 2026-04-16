il falso mito del cholo simeone catenacciaro

La semifinale di Champions League conquistata dall’Atletico Madrid ha suscitato discussioni sullo stile di gioco della squadra. Spesso associato a un approccio difensivo, il tecnico dell’Atletico viene definito da alcuni come catenacciaro. Questo modo di interpretare il calcio ha portato a un dibattito su come la squadra affronta le competizioni europee e sulla percezione del suo modo di giocare.

La semifinale di Champions League raggiunta dall’ Atletico Madrid permette di aprire una riflessione sul modo di giocare dei Colchoneros. Ridurre il dibattito a “Simeone catenacciaro” è profondamente sbagliato, oltre che disonesto intellettualmente. In tal senso, The Athletic propone un’analisi volta a smontare questo falso mito. Simeone catenacciaro? Vero, ma non come uno si aspetterebbe. Athletic parte dall’immagine di Matteo Ruggeri coperto di sangue, immagine che sembrava confermare il mito dell’Atletico. Ma – aggiungono – in realtà sul campo hanno dimostrato che tante cose sono cambiate. Non sono più l’Atletico che pensi che siano. Hanno giocato un calcio d’attacco e hanno mostrato un’incapacità a difendere in modo solido, il che li rende molto diversi dalle precedenti squadre di Simeone.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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