Il fabbro di Foggia collettore delle tangenti per conto della mafia

Le indagini recenti sulla ‘Società Foggiana’ hanno portato all'emissione di 18 misure cautelari, tutte legate a estorsioni agli imprenditori aggravate dal metodo mafioso. Durante le operazioni è emersa la figura di un fabbro di Foggia, indicato come “collettore” di tangenti per conto della mafia. Sebbene apparentemente lontano dai vertici dei clan, questa persona risulta essere un elemento importante all’interno dell’organizzazione criminale.

Le recenti indagini sulla ‘Società Foggiana’ che hanno portato all'esecuzione di 18 misure cautelari per estorsioni agli imprenditori aggravate dal metodo mafioso, hanno fatto emergere una figura chiave in apparenza distante dai vertici dei clan, ma evidentemente essenziale per il loro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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La Società Foggiana: la Mafia più Spietata d’Italia Oggi – Ep. 1 (Documentario)

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