Mafia e tangenti interrogatorio lampo per Iacolino | il manager non risponde ai pm

Il manager della sanità di 62 anni, indagato per concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione, ha scelto di non rispondere durante l'interrogatorio davanti ai pubblici ministeri. L'indagine riguarda l’arresto di un dirigente regionale e di un mafioso e massone. Iacolino si è avvalso della facoltà di non rispondere, evitando di fornire dettagli sulle accuse a suo carico.

Indagato per concorso esterno nell'ambito dell'inchiesta che ha portato all'arresto del dirigente regionale Giancarlo Teresi e dell'imprenditore mafioso Carmelo Vetro L'ormai ex direttore generale del Policlinico di Messina, sospeso pochi giorni fa dalla giunta di governo della Regione siciliana, si è presentato questa mattina, poco prima delle 9, in Procura accompagnato dai suoi legali, gli avvocati Pino Di Peri e Arnaldo Faro. Secondo la Procura palermitana, guidata da Maurizio de Lucia, Iacolino avrebbe stretto un patto con il boss imprenditore Carmelo Vetro, che ha scontato una condanna a 9 anni di carcere per avere guidato la famiglia mafiosa di Favara. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

