Mafia e tangenti la difesa di Iacolino presenta un nuovo ricorso al Riesame

La difesa di Salvatore Iacolino ha presentato un nuovo ricorso al tribunale del riesame di Palermo. La richiesta arriva dopo che il gip ha trasformato il sequestro disposto dalla Procura in un sequestro preventivo. Gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri sono i legali che rappresentano l’imputato nel procedimento in corso, che riguarda accuse legate a mafia e tangenti. La decisione dei giudici è attesa nei prossimi giorni.

Dopo la trasformazione del sequestro da "probatorio" in "preventivo", i legali chiedono la restituzione dei 90 mila euro e ribadiscono la liceità delle somme La difesa di Salvatore Iacolino torna davanti ai giudici del tribunale del riesame di Palermo. Dopo che il sequestro disposto dalla Procura è stato trasformato dal gip in “sequestro preventivo”, gli avvocati Arnaldo Faro e Giuseppe Di Peri hanno presentato un nuovo ricorso per ottenere la restituzione dei circa 90 mila euro trovati nell’abitazione palermitana dell’ex direttore generale della Pianificazione strategica dell’assessorato alla Salute. La modifica del provvedimento ha reso di fatto inutile la prima udienza fissata per il 30 marzo, che è stata rinviata a giovedì. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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"Il mio impegno contro ogni mafia è cristallino, coerente, duraturo. E ciò che abbiamo fatto al governo ne è la prova. Mentre altri liberavano dalle galere i boss mafiosi con la scusa del Covid, noi li arrestiamo e li teniamo dentro con il carcere duro, istituto che - facebook.com facebook