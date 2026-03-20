Troppo triste per questi tempi bui | Sofia Coppola cancella il nuovo film con Kirsten Dunst
Sofia Coppola ha deciso di cancellare il suo nuovo film con Kirsten Dunst, la quarta collaborazione tra le due. La regista ha spiegato che questa scelta è dovuta ai
La quarta collaborazione tra la regista e la diva di Intervista col vampiro e Marie Antoinette sarebbe stata cancellata per colpa dei 'tempi bui che stiamo vivendo'. I fan che speravano in una nuova collaborazione tra Sofia Coppola e Kirsten Dunst resteranno delusi nello scoprire che la regista ha cancellato il nuovo progetto perché "troppo triste per i tempi bui che stiamo vivendo". Così Coppola ha giustificato con Elle la scelta di non procedere col misterioso progetto le cui riprese erano previste per la fine dell'anno. I dettagli sul film erano scarsi, ma Dunst aveva precedentemente descritto il progetto come un "film in costume incentrato su una figura storica realmente esistita". 🔗 Leggi su Movieplayer.it
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