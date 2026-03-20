Sofia Coppola ha deciso di cancellare il suo nuovo film con Kirsten Dunst, la quarta collaborazione tra le due. La regista ha spiegato che questa scelta è dovuta ai

La quarta collaborazione tra la regista e la diva di Intervista col vampiro e Marie Antoinette sarebbe stata cancellata per colpa dei 'tempi bui che stiamo vivendo'. I fan che speravano in una nuova collaborazione tra Sofia Coppola e Kirsten Dunst resteranno delusi nello scoprire che la regista ha cancellato il nuovo progetto perché "troppo triste per i tempi bui che stiamo vivendo". Così Coppola ha giustificato con Elle la scelta di non procedere col misterioso progetto le cui riprese erano previste per la fine dell'anno. I dettagli sul film erano scarsi, ma Dunst aveva precedentemente descritto il progetto come un "film in costume incentrato su una figura storica realmente esistita". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - “Troppo triste per questi tempi bui”: Sofia Coppola cancella il nuovo film con Kirsten Dunst

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